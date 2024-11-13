Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği'nden İmza Kampanyası - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği'nden İmza Kampanyası

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Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği, bağımlı bireyler için tedavi mecburiyeti yasası çıkarılması ve her ilde yaşam köyleri açılması amacıyla imza kampanyası başlattı.

13.11.2024 19:03  Güncelleme: 20:15
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(MERSİN) - Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği, bağımlı bireylere tedavi mecburiyeti yasasının çıkarılması ve her ilin belediyesi bünyesinde yaşam köyleri açılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

"Sağlıklı gençler, mutlu aileler, daha güvenli sokaklar" mottosu ile bir araya gelen Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği, bağımlılıkla mücadele konusunda talep ve önerilerini içeren çalışmayı TBMM'ye sunmadan önce yurttaşların imzasına açtı. Yoğurt Pazarı'nda stant açan derneğin imza kampanyasına kısa sürede yüzlerce yurttaş destek verdi.

Dernek üyeleri adına açıklama yapan Dr. Ruhsar Uçar, şunları söyledi:

"Büyük bir yasal boşluk olarak gördüğümüz bağımlının tedavisinde rızasının aranması, doktorlarımızın, emniyet güçlerimizin ve ailelerimizin elini kolunu bağlamaktadır. Bağımlı bireyden irade beklemek, havanda su dövmektir. Yapılacak yasal bir düzenleme ile derhal tedavi mecburiyeti yasası çıkarılmasını ve çıkarılacak bu yasayı desteklemek üzere nitelikli AMATEM'ler (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi) ve yaşam köylerinin kurulması için imza kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uyuşturucu ile Mücadele Eden Aileler Derneği'nden İmza Kampanyası - Son Dakika

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