Uyuşturucu Operasyonu: 1643 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucu Operasyonu: 1643 Hap Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarma operasyonunda 2 şahıs yakalanarak bin 643 uyuşturucu hap ile silah ele geçirildi.

07.03.2025 17:04
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Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu hap ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bin 643 uyuşturucu hap, tabanca ve tüfekle 2 şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde jandarma ekipleri 2 şahsın Aksaray merkezde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte kimlikleri ve adresleri belirlenen A.B. ve E.C. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak hem şahıslara hem de ikametlerine yönelik yapılan takipte kısa sürede yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların evine yapılan operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve araçta yapılan aramalarda bin 643 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 4 adet bıçak ve 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca E.C. adli kontrol şartı ile serbest kaldı, A.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uyuşturucu Operasyonu: 1643 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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