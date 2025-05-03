Batman'a hava ve kara yolu üzerinden uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
BATMAN - Batman'a hava ve kara yoluyla gelip kentte uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kente hava ve kara yolu ile gelen 2 şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramalarda, 51 parça halinde 19 gram kokain ve 1 kilogram metafetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.
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