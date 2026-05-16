Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'na Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'na Veda

16.05.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Türkoğlu, Erzurum'da defnedildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bayburt'un Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan 33 yaşındaki Erzurumlu Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evinde sabah saatlerinde rahatsızlanan Türkoğlu, kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Türkoğlu'nun vefatı, ailesi, silah arkadaşları ve yakın çevresini yasa boğdu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanan Türkoğlu için bugün Narmanlı Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'nun naaşı, dualar eşliğinde Yeşilyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'na Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar 17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar
Özgür Özel’den İzmir’de 3 açılış: Söz verdiğimiz gibi camimizi hizmete sunduk Özgür Özel'den İzmir'de 3 açılış: Söz verdiğimiz gibi camimizi hizmete sunduk
Yozgat’ta okul servisi faciası, 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti Yozgat'ta okul servisi faciası, 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti
İsrail’e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek’e 3 yıl hapis İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
Trump, Tayvan konusunda Çin’e kapıyı kapattı Trump, Tayvan konusunda Çin’e kapıyı kapattı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

16:30
Yok böyle bir son 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 88. dakikada yıkıldı
Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 88. dakikada yıkıldı
16:11
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
15:55
Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi
15:38
İstanbul Emniyeti’nde yeni atamalar Müge Anlı’nın eşinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
15:28
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 16:45:55. #7.12#
SON DAKİKA: Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'na Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.