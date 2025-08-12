Uzman Çavuş Selami Acımaz, Askere Törenle Uğurlandı

Ankara'da görev yaparken mesaiye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Selami Acımaz (37), memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vezirköprü Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazı öncesi helallik alındı. Namazın ardından Acımaz'ın naaşı, askerlerin omuzlarında aile mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Tabuta sarılı Türk bayrağını, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, baba Mutu Acımaz'a teslim ederek başsağlığı diledi.

Törene, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, askeri ve sivil protokol üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selami Acımaz'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin ikinci çocuğuna 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. - SAMSUN