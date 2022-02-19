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Uzman estetisyen Dalmış'tan ciltte tüylenme önleyici öneriler - Son Dakika

Uzman estetisyen Dalmış'tan ciltte tüylenme önleyici öneriler

19.02.2022 12:31
Uzman estetisyen Dalmış'tan ciltte tüylenme önleyici öneriler

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, ciltte oluşan fazla tüylenmenin çeşitli nedenlerinin olduğunu belirterek, tüylenmeyi önlemek için önerilerde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, ciltte oluşan fazla tüylenmenin çeşitli nedenlerinin olduğunu belirterek, tüylenmeyi önlemek için önerilerde bulundu.

Ciltte oluşan fazla tüylenmenin, kadınların baş etmesi gereken sorunlardan bir tanesi olduğunu belirten Dalmış, çeşitli rahatsızlıkların ya da çevresel faktörlerin tüylenmeyi etkilediğini söyledi. Androjen hormonunun fazla tüylenme nedeni olabileceğini kaydeden Dalmış, "Hirsutizm adıyla anılan bu hastalık, kadın vücudunun erkeklerde daha fazla bulunan androjeni olması gereken değerden daha çok barındırması ile ortaya çıkmaktadır. Androjen hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunan bir hormon olmasına rağmen kadınlarda görülen bu hastalıkta androjen kıl köklerini beslemektedir. Bunun sonucunda da normal şartlarda kılların olmadığı bölgelerde tüyler oluşmakta ve sert, kalın bir hale dönüşmektedir. Bu sorunun giderilmesinde epilasyon, tıraş, ağda, lazer, elektroliz gibi kişisel bakım yöntemlerine başvurulabileceği gibi doktor gözetiminde hormon düzenleyici ilaçlarda kullanılmaktadır. Akdeniz havzasında yaşayan kadınlarda kıllanma olan bölgelerde bazı reaksiyonlara bağlı olarak enzimatik ve reseptör duyarlılığı artmaktadır. Daha öncesinde ailesindeki kadınlarda da çeşitli nedenlerden kaynaklı aşırı tüylenme var ise kişide de aynı rahatsızlığın görülme durumunu yükselmektedir. Polikistik over, yumurtalık tümörleri, adrenal bozuklukları gibi çeşitli hastalıklar nedenler arasında sıralanmaktadır. Bu hastalıklar kişide androjen hormonunun artışında etkili olabilmektedir. Menopozun ya da içerisinde androjen bulunduran bazı ilaçların kullanılmasının da aşırı tüylenme nedenleri arasında sıralanabilir. Kişiler, yaşadıkları tüylenmeden kurtulmak adına en etkili çözüm olan lazer epilasyonu yaptırabilir" dedi. - ELAZIĞ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Dalmış'tan ciltte tüylenme önleyici öneriler - Son Dakika


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