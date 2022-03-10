Uzman estetisyen Dalmış'tan ipek kirpik önerisi - Son Dakika
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Uzman estetisyen Dalmış'tan ipek kirpik önerisi

10.03.2022 00:57
Uzman estetisyen Dalmış'tan ipek kirpik önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, ipek kirpik uygulaması ile güzel kirpiklere sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, ipek kirpik uygulaması ile güzel kirpiklere sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Birçok insanın, kalbin aynası olan gözleri çevreleyen kirpiklerin güçlü, yoğun ve eşsiz olmasını istediğini belirten Dalmış, artık ipek kirpik uygulaması ile güzel kirpiklere sahip olmanın mümkün olduğunu ifade etti. Dalmış, "Son zamanlarda çokça tercih edilen ve kişilerin var olan kirpiklerinin üzerine uygulanan bu işlem, yoğunlaştırma, güçleştirme ve aynı zamanda gürleştirme şeklinde tanımlanabilir. Ana malzemesi saf ipek olan ve adını da tam olarak buradan alan kirpikler, kısa ve seyrek görünümün önüne geçmesi amacıyla kişinin göz yapısına uygun olarak tek tek yapıştırılmaktadır. Burada yapıştırılacak kirpiklerin boyutu ile şekli de istenilen hacim ve yoğunluğa göre değişiklik göstermektedir. Gözlerin önemli ve hassas yapılı olmalarından dolayı bu işlemin mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerekir. Yapıştırıcının ya da kirpiklerin kendisi gibi uygulama içerisinde yer alan bütün malzemelerin sağlık standartlarına uygun olması çok önemlidir. İlk olarak kişinin yüz hatları ve göz çevresi yapısı gibi parametrelere bakılarak en ideal kirpik şekli ve uzunluğu belirlenir. Burada elbette, önem kazanan bir diğer faktör de kişinin isteğinin ne şekilde olduğudur. Daha sonraki adım, sürülecek yapıştırıcıdan korumak adına alt kirpiklere bir bant yapıştırılmasıdır. Kirpiklerin tek tek ayrılmasını kolaylaştırmak için kirpikler taranır ve yapıştırma işlemine geçilir. İşlem sırasında medikal bir yapıştırıcı yardımıyla genellikle kısa kirpikler göz kapağının altına, uzun kirpikler de üst tarafına tutturulur. Tek tek yapıştırma işlemine dayalı bu uygulama genel olarak 1 buçuk -2 saat sürmektedir. Kirpikler gözlerin derinliğini öne çıkarmakta usta olduğu için vücudun benzersiz bir parçasıdır. İpek kirpik sonrası kişi hacimli, her zaman bakımlı ve canlı bir görünümü olan kirpiklere sahip olmaktadır. Maskara kullanımına gerek kalmadan son derece dolgun yapıda kirpikler sağlamaktadır. Hafif olan malzemeden yapılması sebebi ile kolay kullanım sağlamakta ve kişinin kendi kirpiklerine de zarar vermemektedir" dedi. - ELAZIĞ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Dalmış'tan ipek kirpik önerisi - Son Dakika


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