Uzman estetisyen Dalmış'tan kadınlara cilt bakımı tavsiyesi - Son Dakika
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Uzman estetisyen Dalmış'tan kadınlara cilt bakımı tavsiyesi

25.02.2022 12:27
Uzman estetisyen Dalmış'tan kadınlara cilt bakımı tavsiyesi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kadınlara cilt bakımının püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, kadınlara cilt bakımının püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Uzman estetisyen Dalmış, birçok kadının cilt problemlerine çözüm bulmak ve daha güzel olabilmek adına çeşitli bakımlar yaptırdığını söyledi. Her kadının güzel olmak istediğini bildiğini kaydeden Dalmış, bu noktada, güzel olmak adına binlerce lira dökmenin gereksiz olduğunu ve istenildiği taktirde hiçbir maliyetin altına girmeden cilt bakımı yapılabilineceğini ifade etti. Dalmış, "Sizlere her uygun vakitte cilt bakımı yapmanızı tavsiye edebilirim. Bilhassa işe giderken veya kısa süreli yolculuklarınızda çantanızda muhakkak güzellik bakım ürünleri bulundurmalısınız. Sizlere her uygun vakitte cilt bakımı yapmanızı tavsiye edebilirim. Bilhassa işe giderken veya kısa süreli yolculuklarınızda çantanızda muhakkak güzellik bakım ürünleri bulundurmalısınız. Trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda serum, göz maskesi, kaş jeli ve diş beyazlatma çubukları gibi bir sürü şeyi kendinize uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kırışıklıklar, herkesin problemi. Kırışıklıklarla gerçek anlamda savaşmak istiyorsanız yüz masajı yapmalısınız. Yüzünüzü dinlendirmek için yatmadan hemen önce birkaç dakika olmak şartıyla akupunktur yapmalısınız. Kaşların altına, şakaklara ve burun çevresine en çok on saniye olacak şekilde basınç uygulamalısınız" dedi.

"Yalnızca birkaç dakikada bakım yapmak mümkün"

Maliyetsiz ve her kadının yalnızca birkaç dakikasını ayırabileceği yöntemler ile güzel ve bakımlı olmanın mümkün olduğunu aktaran Dalmış, "Sorunlu bir cildiniz varsa büyük ihtimalle nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Bu noktada, cildinizi içten dışa ve dıştan içe nemlendirmelisiniz. Gün içerisinde su tüketmek son derece gerekli. Ancak, yalnızca su tüketerek cildinizin nem seviyesini olması gereken seviyede tutamazsınız. Bunun yanı sıra, takviye olarak nemlendirici buhar, krem ve serum kullanmalısınız. Ayrıca, çok sıcak duşlar yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü, sıcak duşlar, hiç beklemediğiniz şekilde cildinizi kurutacaktır. Cildinize iyi davranmak istiyorsanız yalnızca ılık su kullanmalısınız. Güneş kremi konusuna ayrı bir parantez açmalıyız. Birçok kadın, güneş kreminin nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu noktada, güneş kremini önce ellerinize, göğsünüze ve boynunuza sürmelisiniz. Bu bölgelerin iyileşmesi diğer bölgelere kıyasla daha zor. O yüzden, bu tip bölgeleri asla unutmamalısınız" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Cilt Bakımı, Güneş, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Dalmış'tan kadınlara cilt bakımı tavsiyesi - Son Dakika


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