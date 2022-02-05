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Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyon kalıcı, depilasyon ise geçicidir" - Son Dakika

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyon kalıcı, depilasyon ise geçicidir"

05.02.2022 13:30
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyon kalıcı, depilasyon ise geçicidir"

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, epilasyon ve depilasyon uygulamalarının bir birinden farklı olduğunu belirterek, "Epilasyon kalıcı bir yöntemken depilasyon ise geçici bir uygulamadır" dedi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, epilasyon ve depilasyon uygulamalarının bir birinden farklı olduğunu belirterek, "Epilasyon kalıcı bir yöntemken depilasyon ise geçici bir uygulamadır" dedi.

Her insanın yaradılış gereği tüylere sahip olduğunu belirten uzman estetisyen Dalmış, bu tüylerden kurtulmak için karşılarına farklı kavramların çıktığını söyledi. Bu konuda çokça rastlanan depilasyon ve epilasyon olarak anılan iki farklı uygulamanın birbirinden gerek işlem gerekse zaman bakımından birçok farklılık barındırdığını dile getiren Dalmış, "Depilasyon ve epilasyon uygulamaları birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Depilasyon işlemini istenmeyen tüylerden kurtulma yöntemleri şeklinde tanımlamak mümkündür. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak da kıllar ile tüylerin cilt üzerindeki kısmının hedeflenmesidir. Epilasyonda ise sadece cilt üzeri değil, aynı zamanda tüylerin kökleri de giderilmektedir. Depilasyon, tıraş bıçağı, tüy dökücü sprey, krem, cımbız, sakız, iplik, epilatör, soğuk ağda, ılık ağda ve sıcak ağda gibi araçları içerisinde barındırır. Bu araçlarla yapılan tüy dökme işlemlerinden bir süre sonra kıllar yeniden çıkmaya başlar. Fakat epilasyon iğneli, lazer ve foto gibi çeşitli yöntemler sayesinde direkt olarak kıl köklerini hedef alır ve bunun sonucunda kılların yeniden çıkması engellenir. Epilasyon kalıcı, depilasyon ise geçicidir Depilasyonda deri altına giriş olmadığı tıraş bıçağı gibi gereçlerin kıl köklerini almadığı için kılları güçlendiriyor. Doğru yöntemler sayesinde pürüzsüz bir cilde en az 4 hafta boyunca sahip olunabilir" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: 'Epilasyon kalıcı, depilasyon ise geçicidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyon kalıcı, depilasyon ise geçicidir" - Son Dakika
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