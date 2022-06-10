Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan karbon peeling önerisi - Son Dakika
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Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan karbon peeling önerisi

10.06.2022 12:22
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan karbon peeling önerisi

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt lekeleri ile başı dertte olanlara karbon peeling önerisinde bulundu.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cilt lekeleri ile başı dertte olanlara karbon peeling önerisinde bulundu.

Cilt lekeleri ile başı dertte olanların bu konuda çeşitli yöntemler deneyerek bu lekelerden kurtulmaya çalıştığını belirten Dalmış, cilt lekelerinin ortadan kaldırılması için farklı yöntemler denemek yerine kesin çözüm yolları ile bu işi başarmanın mümkün olduğunu söyledi. Dalmış, "Karbon peeling uygulaması çok koyu renkte cilt tonuna sahip bulunan kişilerde lazer epilasyon uygulaması ile birlikte yapılan ve ciltteki lekeleri küçültmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bu uygulamada lazer teknolojisi ile birlikte karbon sıvısının kullanılması ile yapılmaktadır. Cildin sıkılaştırılması, cilt yenileme ve leke tedavisinde karbon peeling kullanılmaktadır. Uzm. Cilt yenilme işlemi olarak bilinen karbon peelingin diğer yöntemlere göre birçok avantajının olduğu bilinmektedir. Cilt soyulmadan cilt dokusunun yenilenmesini sağlar. Cildin yağ ve nem dengesini düzenleyen bir yöntemdir. Ciltte renk tonu dengesini sağlarken cildin parlak kalmasını da sağlar. Cilde uygulanan diğer işlemlerin başarılı olmasına yardımcı olur. Uygulama sırasında lazer cihazlarında soğutma sistemi bulunması sebebiyle ağrı, acı hissedilmemesini sağlar. Çok hızlı yapılabilen bir uygulama olduğu için kısa zaman dilimlerinde bu uygulamayı yaptırmak mümkündür. Uygulamadan hemen sonra normal hayata dönülebildiği için günlük hayatın içerisinde bu işle yaptırılabilir. Yan etkisi olmayan bir uygulamadır. Bütün bu avantajlarının yanında karbon peeling uygulaması başarılı sonuçlara kısa sürede ulaşmak isteyenler için uygun bir yöntemdir. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte cilt yenileme ve cilt lekelerinden kurtulmak isteyenlerin en çok başvurdukları karbon peeling uygulaması kısa sürede yapılabilen uygulamalar arasındadır. Öncelikle cildin ihtiyacı olan tedavi belirlendikten sonra bir hafta ara ile bu uygulama 4 veya 5 seans olarak yapılmaktadır. Ciltteki lekelerin durumuna göre bu seanslar on seansa kadar çıkabilmektedir. Cilt ve güzellik söz konusu olduğunda bu konuda yapılacak her türlü işlemin alanında uzman bir ekip tarafından yaptırılması gerekmektedir. Karbon peeling uygulaması da işte bu uzman ekip tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Estetik amaçlı olarak ve özel cihazlarla yapılan karbon peeling işlemleri bu alanda eğitim almış olan kişiler tarafından yapılmalı. Böylece ortaya çıkabilecek bütün riskler ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu sektörde birçok hizmeti sunuyoruz. Cilt bakımı, kıl tekniği, lazer epilasyon, karbon peeling, zayıflama işlemleri gibi birçok güzellik hizmetini profesyonel olarak müşterilerimize iletiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan karbon peeling önerisi - Son Dakika

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