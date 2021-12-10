Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan lazer epilasyonu uyarası - Son Dakika

Uzman Estetisyen Zübeyir Dalmış, lazer epilasyonu yaptıranlara önemli uyarılarda bulundu.

İstenmeyen tüylerin yok edilmesi için bir yöntem olan lazer epilasyonun, son zamanlarda en çok tercih edilen yöntemler arasında yer aldığını belirten Dalmış, uygulamanın tüylerin lazer ışığı kullanılarak kalıcı olarak giderilmesi işlemi olduğunu söyledi. Kıllara kendi rengini veren melonin pigmentinin, lazer ışınının cilde uygulanan milisaniyelik atışları sonucunda emilimini yaptığını ve ışınların etraf dokuya herhangi bir zarar vermeden sadece kıl köklerine odaklandığını vurgulayan Dalmış, "Öncelikle lazer epilasyon on iki yaşını geçmiş her birey için uygulanabilir. Tabii, cilt ve kıl yapısı bunun için uygunsa. Kişiler ilk defa başlayacakları zaman kaç seans sonra sonuç elde edeceklerini merak ediyorlar. Seans sayısı kişiden kişiye farklılıklar gösterebiliyor. Lazer epilasyonun doğru bölgeye doğru şekilde uygulandığı zaman hiçbir zararı yoktur. Ayrıca kullanılan cihazların FDA onaylı olması da büyük önem taşıyor" dedi.

"Lazer makinesi seçimine dikkat edilmeli"

Lazer merkezi seçiminde güvenilirliğe dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Dalmış, "Merkezlerde hijyen konusunda yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı da kontrol edilmeli. Ten tipine uygun cihazlar kullanılmadığında ortaya olumsuz sonuçlar çıkabilir. İlk olarak lazer epilasyon işleminden sonra üç ay boyunca kendinizi güneşten koruyun. Eğer güneşe maruz kalmak zorundaysanız da 30 ve üzeri faktöre sahip güneş koruyucuları kullanın. Lazer işlemi görmüş cildi 24 saat su ile temas ettirmeyin. Sonraki 24 saat içerisinde ağrı ve şişme ile karşı karşıya kalırsanız, yumuşak bir bez yardımı ile buz uygulaması yapın. İhtiyaç duyulduğunda ağrı kesici ilaç kullanabilirsiniz. İşlem yapılmış bölgeye 48 saat boyunca tıraşlama yapmayın. Bölgede kabuklanma görüldüğünde ise orayı ellemeyin. Ağda ya da tüy dökücü kremlerin kullanımına başvurmayın. Bölgenin tahriş olmasına neden olabilecek hareketler yapmayın. Ateş yahut iltihap gibi sorunlarla karşılaşırsanız mutlaka bir doktordan yardım alın ve size uygulamayı yapan kişiyi arayın. En etkili ve en güvenli lazer işlemi cilt rengi, kıl yoğunluğu, kalınlığı ve rengi gibi etmenler göz önünde tutularak yapılan epilasyondur. Beyaz tüylere sahip kişiler, hamileler, cilt rahatsızlıkları olanlar ve sivilce ilacı gibi ilaçlar kullananlara bu uygulama önerilmiyor" diye konuştu. - ELAZIĞ