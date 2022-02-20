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Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı - Son Dakika

Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı

20.02.2022 11:11

Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı Konjonktivit vakalarının salgın düzeyinde artış yaşadığını ve özellikle çocuklarda sık görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor.

Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı

DÜZCE - Konjonktivit vakalarının salgın düzeyinde artış yaşadığını ve özellikle çocuklarda sık görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli" dedi.

Halk arasında 'kırmızı göz hastalığı olarak da' bilinen konjonktivit vakalarının sayısında artış yaşandığını söyleyen Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gülçin Ergeldi, "Okulların yüze yüze eğitime başlamasıyla birlikte özellikle çocuklarda konjonktivit salgını arttı. Bu kış mevsiminde konjonktivit vakalarında bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle kreş ve ilkokul öğrencilerinde konjonktivit belirtileri görülüyor. Bu rahatsızlıktan da, korona virüste dikkat ettiğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korunmalıyız. Ellerin sürekli yıkanması gerekiyor. Çocukların el, göz ve yüz temasıyla birlikte bazı viral bakteriyel hastalıklar da artış yaşanıyor. Bu yüzden çocukların el hijyenine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Eli yüze getirmemek ve gözleri çok fazla ellememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı
Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı
Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı

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Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzmanından çocuklara önemli 'konjonktivit' uyarısı - Son Dakika


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