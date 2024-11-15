Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türkleri huzur içinde yaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türkleri huzur içinde yaşıyor

Üzümlü\'ye yerleştirilen Ahıska Türkleri huzur içinde yaşıyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri, aradan yıllar geçmesine rağmen sürgün edilişlerini unutamıyor.

15.11.2024 08:42  Güncelleme: 08:44
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri, aradan yıllar geçmesine rağmen sürgün edilişlerini unutamıyor.

Vatanlarından 80 yıl önce sürgün edilen Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirildi. Üzümlü'de Ahıska Türkü aileler, sürgün yıllarının ardından vatan toprağında huzurla yaşamlarını sürdürüyor. Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, yıllarca devam eden sürgünün ardından Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan getirilerek yerleştirildikleri Üzümlü'de yeni bir hayata başlayan Ahıska Türkleri, 80 yıl önceki acı dolu günleri ve zorlukları hafızalarından silemiyor.

"Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı"

Sürgün yıllarında çok acılar çektiklerini anlatan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduklarını söyledi. Ziyatdin Kassanov, "Ahıskalılar için bu sene çok önemli bir senedir. 1944'te sürüldük, bu sene 80. yıl dönümü olacak. Gerçekten biz Türk toplumu olarak çok eziyet çektik ve üç kere sürgüne uğradık. 2015'ten bu yana Ahıska Türkleri için yeni bir sayfa ve dönem açıldı. Bu dönemin mimarı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2015'te müracaat ettik, Ukrayna'da sayısı 4 bine yakın Ahıska Türkleri yurtsuz ve evsiz kaldı. Cumhurbaşkanımız hemen karar verdi ve onların hepsini Türkiye'ye getirdik. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız bizi bırakmadı ve dar günümüzde sahip çıktılar. Bizleri bu güzel yurdumuza, Türkiye'mize getirerek Erzincan'a yerleştirdiler. Ahıska Türkleri bundan sonra azap, eziyet görmesin. Erzincan daimi yurt olsun. Bizim amacımız Türkiye'miz güçlü olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletini korusun" dedi.

Öte yandan Ahıska sürgünün 80. yılı münasebetiyle Üzümlü'de anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilçe protokolü ve Ahıskalı vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Akbulut, tarihe kara bir leke olarak geçen sürgünde hayatını kaybeden Ahıska Türklerini saygı ve rahmetle yad etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türkleri huzur içinde yaşıyor - Son Dakika

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