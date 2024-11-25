Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Yaşam Tarzı Olumsuz Etkilendi - Son Dakika
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Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Yaşam Tarzı Olumsuz Etkilendi

Uzundere\'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Yaşam Tarzı Olumsuz Etkilendi

Erzurum'un Uzundere ilçesinde sabah saatlerinde son 40 yılın en yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 50 cm'yi aşarken, yollar kapandı ve elektrik kesintileri yaşandı. Sakinler, zorlaşan ulaşım koşulları ve hasar gören araçlar nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.

25.11.2024 17:41  Güncelleme: 17:44
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Erzurum'un Uzundere ilçesi sakinleri, sabah son 40 yılın en yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar kalınlığı 50 cm'yi aşarken, ilçe merkezi ve köy yolları kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Çatılardan düşen kar kütleleri ilçe merkezinde park halindeki 4 araca zarar verdi. İlçe sakinleri, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşadı. Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, ilçe merkezindekiler de yolların açılmamasına tepki gösterdi.

Elektrik kesintisi 24 saatten uzun sürdü

Kar yağışı, beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Gece saatlerinde başlayan kesinti ertesi gün akşam saatlerine kadar sürdü. Elektrik ekipleri, sorunun kar nedeniyle devrilen ağaçların elektrik direklerine ve tellerine zarar vermesinden kaynaklandığını belirledi. Henüz yapraklarını dökmemiş olan ağaçlarda biriken kar kütleleri ağaçların devrilmesine neden oldu.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları açmak ve hasar tespit çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. İlçede günlük yaşamın normale dönmesi için ekiplerin çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Uzundere sakinleri, uzun yıllardır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade ederek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzundere'de 40 Yılın En Yoğun Kar Yağışı: Yaşam Tarzı Olumsuz Etkilendi - Son Dakika

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