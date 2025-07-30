Uzundere'de Dut Pekmezi Coşkusu - Son Dakika
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Uzundere'de Dut Pekmezi Coşkusu

Uzundere\'de Dut Pekmezi Coşkusu
30.07.2025 09:43
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel dut pekmezi yapımı büyük ilgi görüyor, ürünler hızla tükeniyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde doğal ortamda, ata yadigarı yöntemlerle yapılan dut pekmezleri, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Uzundere ilçesinde geleneksel pekmez yapım sezonu başladı. İlçedeki mahallelerde kadın, erkek, çocuk demeden herkes pekmez yapımı için kolları sıvadı. Özellikle Erikli Mahallesi'ndeki "Pekmezlik" olarak bilinen ortak üretim alanında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Yıllara meydan okuyan dut sıkma mekanizması gibi tarihi ekipmanların hala aktif olarak kullanıldığı bu bölgede, sırayla pekmez ve pestil üretimi yapılıyor. Mahalle sakinleri hem geleneksel yöntemleri yaşatıyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Bu yıl kilosu 450-500 lira arasında değişen dut pekmezi, üretildiği anda tükeniyor. Şifa deposu olarak bilinen bu doğal ürün, hem yerli halktan hem de gurbetteki vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Uzundere, pekmez dönemiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Yoğun talep nedeniyle ürünler kısa sürede tükenirken, mahalle halkı üretime yetişmekte zorlanıyor. Geleneksel üretim kültürünün yaşatıldığı bu doğal şifa kaynağı, hem sağlığa hem de bölge ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzundere'de Dut Pekmezi Coşkusu - Son Dakika

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