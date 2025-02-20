Uzundere'de Kaya Kaymaları Önleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Uzundere'de Kaya Kaymaları Önleme Çalışmaları Tamamlandı

Uzundere\'de Kaya Kaymaları Önleme Çalışmaları Tamamlandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde risk taşıyan alanlarda kaya ıslah çalışmaları başarıyla sona erdi.

20.02.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde risk taşıyan kaya kaymalarını önlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uzundere ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde kaya ıslah çalışması tamamlanan alanda incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, alanı gezerek çeşitli talimatlar verdi. Uzundere ilçesi Çaybaşı Mahallesi Sanayi Sitesi arkasında 2024 Şubat ayında meydana gelen kaya düşmesi sonrası Erzurum İl AFAD ekipleri tarafından teknik etütler gerçekleştirilmiş ve bölgedeki riski en aza indirmek için ıslah çalışmalarına başlanmasına karar verilmişti. Temmuz 2024'te başlanan çalışmalar, Kasım 2024 itibarıyla tamamlandı.

Alanda 7 bin metrekare çelik ağ örtüleme ve 164 metrekare çelik fens bariyer uygulaması, 61 bin metreküp kazı ve 110 bin ton hafriyat çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda kaya düşmesi riski minimize edilerek konut ve iş yerlerinin güvenliği sağlanmış oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Güvenlik, Uzundere, erzurum, 3-sayfa, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzundere'de Kaya Kaymaları Önleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Uzundere'de Kaya Kaymaları Önleme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.