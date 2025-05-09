Uzungöl'de Adrenalin Dolu Serbest Atlayış

Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON)- Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi Uzungöl, adrenalin dolu bir gösteriye sahne oldu. Yamaç paraşütü pilotu Durdu Ali Karakaya ile birlikte tandem uçuş gerçekleştiren pilot Ayşenur Katırcı, havadayken ana paraşütten ayrılarak serbest atlayış yaptı.

Yüksek irtifada yapılan atlayışta Ayşenur Katırcı, kendi paraşütünü açarak başarıyla yere iniş gerçekleştirdi. Uzungöl'ün etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleştirilen atlayış, bölgeye gelen turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Katırcı'nın cesareti ve profesyonelliğiyle dikkat çeken bu anlar, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.