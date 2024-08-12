Uzunköprü Belediye Başkanı, öldürülen köpeklerle ilgili suç duyurusunda bulundu

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(EDİRNE) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, öldürülerek çuvallar içinde Uzunköprü çöplüğüne atılan köpeklerle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Başkan Martin, "Sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağız" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi çöplüğüne öldürülmüş halde çuvallar içinde atılan yaklaşık 10- 15 köpek, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"Yasal haklarımız ne ise sonuna kadar kullanacağız"

Bugün adliye önünde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte basın açıklaması yapan Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, şunları kaydetti:

"Bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamlarının katledilmesini şiddetle kınıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna belirtmek istiyorum. 10-15 köpeğimiz katledilmiş şekilde çöplük alanına bırakılmış durumda. Bizler Uzunköprü Belediyesi, sivil toplum örgütleriyle birlikte sokak hayvanlarının katledilmesine kesinlikle göz yummayacağız. Onların yaşam hakkını sonuna kadar kullanacağız. Bugün de suç duyurusunda bulunmak için buradayız. Yasal haklarımız ne ise sonuna kadar kullanacağız."