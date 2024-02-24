Uzunköprü'de Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Uzunköprü'de Berat Kandili Coşkusu

Uzunköprü\'de Berat Kandili Coşkusu

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Uzunköprü ilçesinde coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar camilere akın etti ve düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Ergene Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve duaların edilmesiyle devam etti. Vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde bu özel gecenin bereketinden nasibini aldılar.

24.02.2024 21:36  Güncelleme: 21:38
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Mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla karşılandı.

Uzunköprü ilçesindeki vatandaşlar, kandil dolayısıyla camilere akın etti ve düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Uzunköprü ilçesinde bulunan Ergene Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından duaların edilmesiyle devam eden program, kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Vatandaşlar, manevi atmosfer içerisinde bu özel gecenin bereketinden nasibini aldılar. Berat Kandili, birlik, beraberlik ve dualarla dolu geçen anlamlı bir gece olarak Uzunköprü ilçesinde de coşkuyla kutlandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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