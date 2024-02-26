Vahap Seçer, Mersin\'deki bir narenciye paketleme tesisini ziyaret etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentte faaliyet gösteren bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ederek tesis işçileri ve aileleriyle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçer, bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ederek tesis işçileri ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Seçer'e ziyaretlerinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç eşlik etti.

Mersin'de yaşayan her yurttaşın Belediye Başkanı olduğunu söyleyen Seçer, hiçbir zaman parti ayrımı yapmadığını ve yurttaşa 'Hangi partiye oy veriyorsun' diye sormadığını hatırlatarak, "Benim için önemli olan Mersin'de yaşıyor olması, burada benden hizmet bekliyor olmasıdır. Şimdi size 'Nerelisiniz' diye sorsam herkes farklı bir kökenden, Mersin'in farklı bölgelerinden olduğunu söyler. Biz Mersinliyiz, hepiniz bu ülkenin yurttaşlarısınız. Biz de yöneticiler olarak herkese eşit yurttaş muamelesi yapmak zorundayız" dedi.

5 yıllık hizmetlerinden memnun olanların desteğini istediklerine dikkat çeken Seçer, "Başkanlık seçiminde parti bir kenara bırakılır. Başkanızdan ve hizmetlerinden memnunsanız, başkanınızı seviyor, güveniyor, 'Başkan ayrımcılık yapmıyor. Bizi kimliğimizden, bölgemizden, mahallemizden, mezhebimizden dolayı ayırmıyor, herkesi kucaklıyor' diyorsanız; desteğinizi bekliyorum. Beni öyle görüyorsanız desteğinizi devam ettirin" diye konuştu.

Ardından Tarsus'ta Yarenlik Alanı'nı ziyaret eden Seçer, burada da Tarsus halkıyla bir araya geldi. Seçer de desteklerinden dolayı Tarsus halkına teşekkür ederek, hizmetlerin gelecek dönemde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi.