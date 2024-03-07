Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke'de yeni sanayi esnafıyla buluştu

Başkan Seçer'e, CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ahmet Turgut, İYİ Parti Eski Silifke İlçe Başkanı Medine İslim, Silifke İlçesi Yeni Mahallesi Muhtarı Sebahat Yılmaz, Gökdeniz Garage Oto Yıkama Sahibi Kazım Kakavan, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları ile Yeni Sanayi esnafı eşlik etti.

Programda konuşan Başkan Seçer, sanayi esnafından gelen yol yapım ve bakım taleplerini dikkate aldıklarını belirterek, yeni sanayinin ara yollarında da çalışmalar başlatacaklarını aktardı. Seçer, "Burada yağmur suyu sorunu var. Asfaltın düşmanı sudur. Biz dökeriz. Yaparız ama sizin paranızı sokağa atmış olutuz. Çünkü 2 sene sonra yine bozulur. Altyapısını yapmadan iş yapmıyoruz. Hakikaten Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa kalitelisini ve en iyisini yapmaya çalışıyor ve yaptı da. Buranın önce yağmur suyu sistemini yapacağız ve ardından da sıcak asfaltını dökeceğiz onun sözünü veriyorum" dedi.

"ARKUM, ATAKUM, YEŞİLOVACIK KANALİZASYONU VE ARITMASININ İNŞAATINI BAŞLATIYORUZ"

5 yıl boyunca Silifke'ye önemli ve değerli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Seçer, "2. dönemimizde çok daha iyilerini yapacağız. Silifke'nin arıtması sıkıntılı. 2. kademe inşaatını başlatıyoruz. Silifke, Arkum, Atakum, Yeşilovacık kanalizasyonu ve arıtması inşaatını başlatıyoruz. Finansman sorunumuz vardı onu da çözdük. Önemli bir kaynak bulduk. Silifke de dahil, Yeşilovacık'tan Tarsus Yenince'ye kadar hem kanalizasyon hem atık su arıtma tesislerinin projelerini finanse edecek yaklaşık 5.5 milyar TL finansman bulduk" diye konuştu.

Silifke'de yürütülen yol çalışmaları hakkında da bilgi veren Seçer, bugüne kadar 4 yılda Silifke'de toplam 102 bin ton asfalt kullandıklarını, sadece 2024'te ise 70 bin ton, asfalt kullanacaklarını belirtti.

"BELEDİYE OLARAK MERSİN TARİHİNDE TARIMA EN YÜKSEK BÜTÇEYİ AYIRDIK"

Silifke'de sadece yol yapmadıklarını, hayatın her alanında yurttaşların yanında olduklarını vurgulayan Seçer, "İşimiz sadece yol yapmak değil. Bölgenin tarımından ihtiyaç sahibi yurttaşlara, çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlardan yaş almış, belediyeye ve devlete ihtiyacı olan yurttaşlarımıza kadar herkesin yanında olduk. Mersin tarihinde; belediyenin tarıma en yüksek bütçeyi ayırdığı ilk 5 yılı yaşadı. Bundan önce böyle bir örneği yoktur" dedi.

"HER KESİME DOKUNUYORUZ"

Tarıma çok önem verdiklerini vurgulayan Seçer, tarım için ayırdıkları ve ayıracakları bütçeyi paylaşarak, "4 yılda 125 milyon TL direkt destek verdik. Sadece bu yıl 119 milyon TL ayırdık. Yani 4 yılda tarıma yaptığımız desteği 2024'te yapacağız. Çünkü sonucunu iyi aldık" dedi.

Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi ile 30 aileye küçükbaş hayvan verdiklerini belirten Seçer, "4 yılda 240 aile işletme kurdu. Bunun yarısından fazlası kadın. Her kesime dokunuyoruz" diye konuştu.

TURGUT: "2019'DAN BERİ BAŞKANIMIZ SİLİFKE'YE VE MERSİN'E ÇOK GÜZEL HİZMETLER VERDİ"

CHP Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut, göreve geldikleri takdirde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte iş birliği halinde Silifke'de hizmet yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"2019'dan beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Silifke'ye Mersin'e çok güzel hizmetler verdi ve onun kazanacağını biliyoruz. Silifke'de güzel tepkiler alıyoruz. Biz de kazanacağımıza eminiz. Önümüzde bir fırsat var. Bu sefer hem ilçe belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi'ni birleştirelim. Hem ilçeyi hem Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız."

"BAŞKANIMIZ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAR"

Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ahmet Turgut, alın teri ile ekmek kazandıklarını ve bu süreçte kendilerine yardım eli uzatan insanları da unutmayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bize hizmet edenleri, faydası dokunanları, yanımızda olanları daima görürüz, biliriz. Değerli Başkanım, önceki sene sanayimizi ziyarete geldi. Bizlerden biri olduğunu bize gösterdi. Açılışını yaptığımız, şu an içinde bulunduğumuz dükkanın da bulunduğu yeni sanayi sitemizin yolunu, kanalizasyonunu, içme suyu şebekesini bizlere yaptı ve teslim etti. Başkanımızın bir özelliği var; sözü veriyor, verdiği sözünü de tutuyor."

Silifke ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz, programa katılan herkese teşekkür edip, iş yerinin hayırlı olmasını dileyerek, "334-335-336 Sokaklarda asfaltlanması gereken yerler vardı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız da söz vermişti. Bugün başladılar, devam ediyor arkadaşlar" dedi.

Garage Oto Yıkama Sahibi Kazım Kakavan da açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gökdeniz Garage Oto Yıkama'nın açılışı yapıldı.