Vali Akbıyık: "6 mahallede 600’ün üzerinde vatandaşımızı tahliye ettik" - Son Dakika
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Vali Akbıyık: "6 mahallede 600’ün üzerinde vatandaşımızı tahliye ettik"

Vali Akbıyık: "6 mahallede 600’ün üzerinde vatandaşımızı tahliye ettik"
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Seydikemer yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " 6 mahallemizde yaklaşık 300 civarı hanede, 600’ün üzerinde vatandaşımızı geçici olarak tahliye etti" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Seydikemer yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " 6 mahallemizde yaklaşık 300 civarı hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımızı geçici olarak tahliye etti" dedi.

Seydikemer Bayır Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle zirai alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından alevlerle mücadele havadan ve karadan başladı. Rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

"Vali Akbıyık, yangın bölgesinde"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Seydikemer'de yangın bölgesine gelerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Akbıyık, " Çok yüksek rüzgar var, hava sıcaklığı çok fazla, nem de yüzde 20'nin altında ve dolayısıyla yangın çok hızlı yayıldı. Türkiye Afet Müdahale Planları çerçevesinde Muğla'da Koordinasyon Merkezimizi topladık. Başta Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları olmak üzere; belediyelerimiz, kamu kurum kuruluşlarımızın tüm araçlarını bölgeye sevk ettik. 23 hava unsuru, toplam 272 kara unsuru, 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Maalesef tabii yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde yaklaşık 300 civarı hanede, 600'ün üzerinde vatandaşımızı geçici olarak tahliye ettik. Tabii yangın bölgesi Seydikemer ilçemize çok yakın. Dolayısıyla da Devlet Hastanemizi geçici olarak tahliye ettik. Burada bulunan 45 hastamızı da Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettik. Seydikemer-Antalya kara yolunu yine geçici olarak trafiğe kapattık, söndürme faaliyetlerini engellememeleri açısından. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Ancak tabii ki maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var; hayvanlar, börtü böcek, üzgünüz. Yine 4 tane ev yandı. Bunlardan 3'ü harabe olan, 1 tanesi normal ev. Maalesef bugün 5 orman yangını meydana geldi Muğla'da. 4'ü kontrol altına alındı. Burada tabii birçok bölgede birden patladı. Bazı yerlerde, 2 yerde enerjisi bir miktarda düştü ama diğer yerlerde de gördüğünüz gibi havadan, karadan mücadelemiz devam ediyor. Buradan tüm Seydikemer halkımıza, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Acil Durum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık: '6 mahallede 600’ün üzerinde vatandaşımızı tahliye ettik' - Son Dakika

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