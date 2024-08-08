Vali Akbıyık: 'Çakıralan Mahallesi tahliye edildi' - Son Dakika
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Vali Akbıyık: 'Çakıralan Mahallesi tahliye edildi'

Muğla Milas Sekköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını sonrası Çakıralan Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Vali Akbıyık, yangının kontrol altına alınması için mücadele edildiğini belirtti.

08.08.2024 00:34
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Vali Akbıyık: "Çakıralan Mahallesi tahliye edildi"

MUĞLA - Muğla Milas Sekköy Mahallesi'nde 15.15'te başlayan orman yangını sonrası Sekköy'e yakın bölgede bulunan ve alevlerin ilerlediği istikamette yer alan 350 nüfuslu Çakıralan Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın bölgesinde açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Bugün saat 15.15'te Milas Sekköy'de zirai alanda zeytinlik alanda başlayan bir yangın. Daha sonra ormanlık alana sıçradı. Saat 19.00 civarı kontrol altına aldığımızı düşünürken Çakıralan köyü tarafına geldi. Şu anda müdahale havadan karadan devam ediyor. Burada Orman Genel Müdürlüğümüzün, Bölge Müdürlüğümüzün uçakları, helikopterleri, Milli Savunma Bakanlığımızdan uçak ve helikopterler aracılığı ile havadan müdahale ediliyor. 12 Orman Genel Müdürlüğü hava aracı havadan müdahale ediyor. Şu an gece görüşlü helikopterler havadan müdahale ediyor. Karadan müdahale eden arazözler, dozerler, su tankerleri var. Yine köylülerimizin desteği var. Çakıralan köyümüzün sıfır noktasına kadar gelen bir yangın. Şu anda 350 nüfusu olan 60 haneli bir köyümüzü boşalttık. Tüm birimlerimiz tedbirlerini aldılar. Orman Bölge Müdürlüğümüz koordinesinde, Jandarma, Büyükşehir Belediyemiz, MUSKİ, İtfaiye, burada Yeniköy, Kemerköy Termik Santrali, madencilerimizin iş makinesi destekleri var. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vatandaşlarımız ile beraber şu anda müdahale devam ediyor. Ayrıca Kızılay ve AFAD Müdürlüğümüz onlar da burada tedbirlerini aldılar. İnşallah köye sıçramadan bir can kaybı olmadan kontrol altına almak için büyük bir mücadele var. Yangının çıkış nedeni elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor. Onun araştırması devam ediyor. Tam olarak netleşmedi. Yangında bir ahır zarar gördü. Mezarlığa kadar geldi. Ama köyümüzün etrafını tüm iş makineleri çevirdi. İtfaiye, iş makineleri ile koruma altına aldıklarını düşünüyoruz. İnşallah Sürekli yön değiştiren bir rüzgar var. Köye gelmeden önünü almaya çalışıyoruz" dedi.

Tahliye edilen vatandaşlara termik santrallar misafir edecek

Vali Akbıyık Çakıralan Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyeleri ve kalacakları yer konusunda yaptığı açıklamada, "Tahliye edilen vatandaşlarımız yakın köylerdeki mahallelerdeki akrabalarının yanına ve bölgemizdeki termik santrallerimizde de onları götürecek yerlerimiz mevcut. Köyde sadece 40 civarında genç kaldı. Onlarda ekiplere yardımcı oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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