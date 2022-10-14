Vali Akbıyık Çaltıkoru köyünü ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Akbıyık Çaltıkoru köyünü ziyaret etti

14.10.2022 09:10
Vali Akbıyık Çaltıkoru köyünü ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çaltıkoru köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çaltıkoru köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Akbıyık, Hakkari merkez başta olmak üzere, ilçe, belde, köy, mezra ve askeri üs bölgeleri ziyaretlerini sürdürüyor. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile birlikte Çaltıkoru köyünü ziyaret eden Vali Akbıyık, vatandaşlarla birlikte sohbet ederek çay içip sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Akbıyık. kendilerine değişik hediyeler verdi. Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçiğe görevlerinde başarılar dileyen Vali Akbıyık, bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık Çaltıkoru köyünü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Akbıyık Çaltıkoru köyünü ziyaret etti - Son Dakika
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