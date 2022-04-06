Vali Akbıyık, iftarda muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari Valiliği tarafından Orduevinde verilen iftar yemeğinde Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Hakkari'deki Ramazan gecelerinin huzur ve güven içerisinde geçtiğini belirterek, iftar yemeğine katılan, köy ve mahalle muhtarlarının Ramazan ayını kutladı. Yapılan duaların ardından yemeğe geçildi. Masaları tek tek dolaşan Vali Akbıyık, muhtarlarla sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yemeğe Vali Yardımcıları, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Talha Battal, Murat Yayabaşı, Ömer Cimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cevdet Miroğlu, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Akbıyık, yemek sonrası muhtarlara çeşitli hediyeler vererek uğurladı. Vali ve beraberindeki muhtarlar daha sora kent merkezini dolaşarak, hep birlikte semaver çayı içerek birlikte sohbet ettiler. - HAKKARİ