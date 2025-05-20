Vali Akbıyık'tan Akyaka Orman Kampı Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Vali Akbıyık'tan Akyaka Orman Kampı Açıklaması

Muğla Valisi, Akyaka Orman Kampı'ndaki temizlik çalışmalarıyla ilgili betonlaşma olmadığını belirtti.

20.05.2025 18:50
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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akyaka Orman Kampı'nda bazı bölge sakinleri çevre örgütlerinin tepkisini çeken çalışmalarla ilgili, "Akyaka Orman Kampı'nda herhangi bir betonlaşma yapılmadı. Biz orada yangın çıkmasın diye temizlik yapıyoruz, birileri de 'Ormanlar katlediliyor' diye gösteri yapıyor" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla Vakfı tarafından yapılan Nitelikli Doğal Sit Alanı'nda bulunan Akyaka Orman Kampı'ndaki parke taşı döşeme ve ağaç kesimi çalışmaları, vatandaşların tepkilerine neden olmuştu. Gökova Ekoloji Meclisi de ekosistemin tahrip edildiği gerekçesiyle Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği ve 11 yurttaşla birlikte 18 Nisan 2025'te Muğla 4. İdare Mahkemesinde alanın bağlı olduğu kurum olan Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne dava açmıştı.

Akyaka Orman Kampı'ndaki çalışmalara ve kafeteryanın yanındaki kıyı alanının özel bir işletme tarafından işletilmesine tepkiler sürerken, Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

"Betonlaşma yapılmadı"

Orman kampında herhangi bir betonlaşma olmadığını söyleyen Akbıyık, "Burada bir kaşık suda fırtına kopartılıyor. Maalesef günlerdir orada bir şey yapılıyormuş gibi birilerinin de teşviki ile gösteriler yapılıyor. Bu üzüntü verici bir durum. Çünkü orada kurul kararlarına uygun, sadece içinden ot biten bir parke yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğümüz de yangın çıkmasın diye klasik her yaz yaptıkları temizliğini yaptılar. Mesela buna karşı da gösteri yapıldı. Biz orada yangın çıkmasın diye temizlik yapıyoruz, birileri de 'Ormanlar katlediliyor' diye gösteri yapıyor. Yani o halde bırakırsanız orada yangın çıkar. Bu yangında sadece ormanlarımız yanmaz, Akyaka'da bir sürü tesis var. Kurul kararına uygun çalışmalar ve ortada aslında yapılan bir şey de yok. Eski parkeler değiştirildi o da kurul kararına uygun şekilde yapıldı" diye konuştu.

İşletmeye verilen kıyı alanının halka açık olduğunu belirten Vali Akbıyık, "İşletme kısmında ise sadece şezlongları biz her yıl kiralıyoruz. Geçen yıl başka biri almıştı, bu yıl başka birisine kiraya verdik. Orada kanalizasyon işleri yapılmıştı. Geçen yıl da onların yaptığı birtakım işler vardı ve orada bir büfe ve şezlonglar kiralandı. Ayrıca halka da açık. Olay o kadar basit. Yan tarafında Sedir Kafe var. O da bizim. Yücelen işletiyor. 2 yıldır kiraya vermişiz, 365 gündür işletiyor. Burayla ilgili en ufak bir gösteri ve sıkıntı yok. Bizim açımızdan ortada hiçbir problem yok. Orası halka açık. Yıllardır yapılan işlem bu sene de devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vali Akbıyık'tan Akyaka Orman Kampı Açıklaması - Son Dakika

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