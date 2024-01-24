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Muğla Valisi İdris Akbıyık, terör saldırısında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, terör saldırısında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile birlikte terör saldırısında yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran ve İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Acar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Akbıyık, teröristlerin etkisiz hale getirilene kadar devletin durmadan mücadele edeceğini ve milletin desteğiyle hesap sorulacağını belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, terör saldırısında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
24.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:39
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile Pençe-Kilit Harekat bölgesinde hain terör örgütü saldırısında yaralanan, tedavisinin ardından Köyceğiz'e ailesinin yanında dönen Üsteğmen Mutlu Duran'a ve Irak Hakurt bölgesinde görevdeyken patlayıcı madde kazası nedeniyle yaralan ve tedavisinin ardından ailesinin yanına dönen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Acar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Akbıyık, "Şehit düşen ve gazi olan evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Hiç şüpheniz olmasın. Devletimiz son terörist etkisizleştirilinceye kadar, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar aziz milletimizin duası ve desteğiyle durmadan duraksamadan bu hainlere yaptıklarının hesabını soracaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Muğla Valisi İdris Akbıyık, terör saldırısında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık, terör saldırısında yaralanan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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