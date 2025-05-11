Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şehit Onbaşı Caner Ülüğ'ün annesini ziyaret etti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ'ün annesi Mualla Ülüğ'ü ziyaret etti. Ziyarette Vali Aksoy, şehidin annesi ve babası Münür Ülüğ ile bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Vali Aksoy'dan Anneler Günü'nde şehit annesine ziyaret - Son Dakika
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