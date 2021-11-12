Vali Aksoy'dan araç sürücülerine emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bölge Trafik Denetleme noktasında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Aydın'da da Vali Hüseyin Aksoy, emniyet kemeri denetiminde bulunmak üzere Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü otoban çıkışı polis uygulama noktasında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Er'in eşlik ettiği uygulamada ekiplerle birlikte araçları durduran Vali Aksoy, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Aksoy, sürücülere emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili broşür dağıttı. Görevlilerle bir süre sohbet eden Vali Hüseyin Aksoy, trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi aldıktan sonra uygulama noktasından ayrıldı. - AYDIN