Vali Aksoy\'dan Başsavcı Karakülah\'a Ziyaret

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a iade-i ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Aksoy, Başsavcı Karakülah'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İyi niyet dilekleri için Hüseyin Aksoy'a teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah ise Eskişehir'e en iyi hizmeti verebilmek adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. - ESKİŞEHİR