Vali Aksoy\'dan şehit annesine Anneler Günü ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ'ün annesi Mualla Ülüğ'ü ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Ziyaret sırasında Vali Hüseyin Aksoy, şehit annelerine duyulan minnet ve saygıyı dile getirerek, "Vatanımızın bağımsızlığı için evlatlarını feda eden annelerimiz, en büyük fedakarlığı gösteren kahramanlarımızdır. Onların acısını paylaşmak, devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek bizim en önemli görevlerimizden biridir" ifadelerini kullandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette şehit annesi Mualla Ülüğ ve babası Münür Ülüğ ile sohbet eden Vali Aksoy, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. - ESKİŞEHİR