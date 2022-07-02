Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

02.07.2022 08:35
Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası'ndaki Güzelçamlı Sebahat- Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ile birlikte Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanan ve yapımı hızla tamamlanan 'Güzelçamlı Sebahat-Mustafa Ergin Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy tarafından bağışçı Sebahat Ergin'e duyarlılığı ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Bilindiği üzere turizm kentlerimizden olan Kuşadası'nda özellikle yaz aylarında misafir sayılarımız artıyor. Bu sebeple ilçemizdeki tüm sağlık tesislerimizi bakanlığımızın vizyonu ile birleştirdik. Tesislerimizde kalite ve konfora çok önem veriyoruz. Bu istasyonun yapımında destek olan bağışçımız Sebahat Ergin ve ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son dakika! Söke'deki kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son dakika! Söke'deki kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Aydın'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Mustafa Ergin, Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 08:41:12. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Aksoy Kuşadası'nda çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement