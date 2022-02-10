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Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi

10.02.2022 17:54
Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın genelindeki 8 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın genelindeki 8 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelindeki 8 mahalle muhtarı ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantıya Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Aktaş ve Danişment Mahallesi Muhtarı İsmail Efe, Kuyucak ilçesi Sarıcaova Mahallesi Muhtarı Zafer Ercan, Söke ilçesi Güneyyaka Mahallesi Muhtarı Ali Çıtak, Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahallesi Muhtarı Özer Acar ve Koyunlar Mahallesi Muhtarı Muhammet Aktaş, Germencik ilçesi Dağyeniköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Efe ve Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahalle Muhtarı Olgun Çetintaş katıldı. - AYDIN

Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi

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Hüseyin Aksoy, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika


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