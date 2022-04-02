Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi

02.04.2022 08:07
Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazarlı mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, restorasyonu devam eden Yörük Ali Efe Müzesi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Yenipazar Merkez Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Aksoy Robotik Kodlama Sınıfı'nın da açılışını gerçekleştirdi.

Vali Aksoy ve beraberindeki heyet, Yenipazar'da ikamet eden Şehit Jandarma Er Erdal Aybar'ın ailesini ve 89 yaşında olan annesi Şerife Aybar'ı evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Yenipazar Kaymakamı Osman Kural eşlik etti. - AYDIN

Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Köşk'te tanıtıldı Aydın Valiliği'nden fahiş fiyat denetimi Aydın Valiliği'nden fahiş fiyat denetimi

Hüseyin Aksoy, Yenipazar, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
07:58 ABD Başkanı Biden, Kuran-ı Kerim'den alıntıyla Müslümanların Ramazan ayını kutladı
07:48 İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları
02:31 Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
03:20 "Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor" diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi
04:29 Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 08:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Aksoy, Yenipazarlı muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement