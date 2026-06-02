Vali Aktaş, Yatırım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirildi

Afyonkarahisar'da Karayolları 31. Şube Şefliği koordinesinde yürütülen yatırım çalışmalarıyla ilgili Vali Dr. Naci Aktaş bilgilendirildi.

Karayolları 31. Şube Şefliğini ziyaret eden Vali Aktaş, yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlara ilişkin Şube Şefi Mahmut Erguvan'dan brifing aldı. Toplantıda il genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar, planlanan projeler ve vatandaşların ulaşım konforunu yükseltecek yatırımlar ele alındı. - AFYONKARAHİSAR