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Vali Ali Çelik: "Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz" - Son Dakika

Vali Ali Çelik: "Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz"

05.01.2022 12:39
Vali Ali Çelik: "Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz"

Vali Ali Çelik, 'Uluslararası Gastro Antalya ve Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri' yarışmalarından 8 altın, 15 gümüş, 8 bronz, 3 merit madalya ve 1 kupayla dönen Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

Vali Ali Çelik, 'Uluslararası Gastro Antalya ve Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri' yarışmalarından 8 altın, 15 gümüş, 8 bronz, 3 merit madalya ve 1 kupayla dönen Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

Kütahya'nın geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştirdiğini ifade ederek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Vali Ali Çelik, başarılarının devamını diledi.

Vali Çelik, "Son dönemlerde en ihtiyaç duyduğumuz meselelerden birisi mesleği olan insanlar. Sizlerin bu meslekle uğraşıyor olmanız benim adıma sevindirici. Umarım gelecek vizyonunuzda da öğrendiklerinizi devam ettirme inancınız ve çabanız olur" diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler Vali Çelik'e ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik: Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz

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Anadolu Lisesi, İstanbul, Yoncalı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Ali Çelik: 'Geleceğin şeflerini ve aşçılarını yetiştiriyoruz' - Son Dakika


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