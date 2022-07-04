Misafirperverlikleri için köy halkına teşekkür eden Vali Çelik, "Her konunun takipçisi olacağız. Sorunların çözümü, ihtiyaçların giderilmesi için devletimizin imkanları dahilinde elimizden geleni yapacağız" dedi. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, hafta sonu programı çerçevesinde Pullar köyü Yeşilyayla Mahallesi'nde, 11 çevre köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Musa Yılmaz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vali Ali Çelik: 'Her konunun takipçisiyiz' - Son Dakika

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