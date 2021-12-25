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Vali Arslantaş, "Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı" - Son Dakika

Vali Arslantaş, "Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı"

25.12.2021 12:07
Vali Arslantaş, "Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı"

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Ayşe-Mustafa Eravcı Okul binasının açılışı ve TOKİ konutlarının anahtar teslim törenine katıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan Ayşe-Mustafa Eravcı Okul binasının açılışı ve TOKİ konutlarının anahtar teslim törenine katıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Gölhisar ilçesinde hayırseverlerin desteği ile yapımı tamamlanan okul binasının açılışına katıldı. Hayırsever Eravcı ailesine eğitim alanında yaptıkları anlamlı katkıları dolayısıyla teşekkür eden Vali Arslantaş, ilçede yapılması planlanan okulların güçlendirme çalışmaları sürecinde kullanılacak yeni okul binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi. Vali Arslantaş açılışta yaptığı konuşmasının devamında şunları kaydetti: "2020 yılının başında Elazığ, Malatya depremi oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız hızlı bir refleks gösterdi ve tüm Türkiye'deki ve bunların içerisinde Burdur'umuzdaki okullar dahil deprem dayanıklılık testini yaptırdı. Şu anda 47 tane okulumuz ya yıkılıp yenisi yapılacak ya güçlendirilecek kategoride olup işlerimiz devam ediyor."

Vali Ali Arslantaş, Hayırsever Eravcı Ailesine eğitime verdikleri destekten dolayı plaket taktimi sonrası protokol üyeleri ile birlikte kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı. Program okul inceleme ziyareti sonrası sona erdi.

Gölhisar'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edildi

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Gölhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Ulucami Mahallesi TOKİ Konutları açılış ve anahtar teslim törenine katıldı. Konutların Gölhisar ilçesine hayırlı olmasını dileyen Vali Arslantaş, anahtarlarını teslim alan hak sahibi vatandaşlara aileleri ile birlikte sağlık içerisinde mutlu, huzurlu günlerde oturmaları temennisinde bulundu.

Yeni taleplerin toplanmaya başladığını belirten Arslantaş, "Yeni taleplerimizi de toplamaya başladık. Bir 100 bin konut daha önümüzdeki günlerde açıklanacak. Çavdır'da talepler yapıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Çeltikçi'de yerini tespit ettik. Altınyayla'da, Kemer'de, Ağlasun'da yerler belirlendi, planlamaları yapılıyor. İnşallah 10 ilçemiz ve merkezimizle birlikte toplu konut idaresinin yaptığı güzel yaşam alanlarını tüm ilçelerimizde buluşturma azim ve gayret içerisindeyiz. Toplu konut idaremizin yaptığı bu güzel mekanların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aileleriyle akrabaları ile birlikte huzur içerisinde bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" dedi.

Vali Ali Arslantaş ve protokol üyeleri tarafından konut sahiplerine anahtar teslimi yapıldı ve program kurdele kesilerek sona erdi. - BURDUR

Vali Arslantaş, Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı
Vali Arslantaş, Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı
Vali Arslantaş, Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı
Vali Arslantaş, Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı
Vali Arslantaş, Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı
Vali Arslantaş, Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı

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Gölhisar, Burdur, Toki, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Arslantaş, 'Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Arslantaş, "Burdur'da yeni TOKİ talepleri alınmaya başladı" - Son Dakika
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