Vali Aslan, 23 Nisan İlkokulu\'nu Ziyaret Etti

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilkokul 2. Sınıf öğrencisi Yusuf Murat Aydın'ın kendisini okuluna davet etmesi üzerine 23 Nisan İlkokuluna gitti.

Vali Selçuk Aslan, 2025'in ilk okul ziyaretini 23 Nisan İlkokulu'na gerçekleştirdi. Düzce Kadın Emeği Merkezinde 27 Aralık 2024 tarihinde açılan Yerli Malı, Kadın Eli Yılsonu Pazarına katılmasında karşılaştığı 2. sınıf öğrencisi Yusuf Murat Aydın'ın daveti üzerine 2025 yılının ilk okul ziyaretini 23 Nisan İlkokulu'na yaptı. Vali Selçuk Aslan, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aslan, ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet etti ve okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca öğretmenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DÜZCE