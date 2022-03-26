Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri Hafız Hasan Şen Erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek eğitim gören genç hafızları ziyaret etti.

Düzce'de hafız eğitimi veren Hafız Hasan Şen Kur'an Kursu'nda bulunan öğrencileri Atay ziyaret etti. Müftü Rüstem Can, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Vali Atay, hafızlık eğitimi alan gençlerle tek tek görüştü onlarla sohbet etti. Atay daha sonra idarecilerle okulun sorun ve sıkıntıları ile ilgili de bilgiler aldı. - DÜZCE