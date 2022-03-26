Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti

26.03.2022 09:40
Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri Hafız Hasan Şen Erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek eğitim gören genç hafızları ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki protokol üyeleri Hafız Hasan Şen Erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek eğitim gören genç hafızları ziyaret etti.

Düzce'de hafız eğitimi veren Hafız Hasan Şen Kur'an Kursu'nda bulunan öğrencileri Atay ziyaret etti. Müftü Rüstem Can, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette Vali Atay, hafızlık eğitimi alan gençlerle tek tek görüştü onlarla sohbet etti. Atay daha sonra idarecilerle okulun sorun ve sıkıntıları ile ilgili de bilgiler aldı. - DÜZCE

Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti
Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti
Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti

YORUMLAR
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Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi Öğrenci servislerine sıkı denetim Öğrenci servislerine sıkı denetim

Ercan öztürk, Hasan Şen, Müftü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay hafızlık eğitimi alan çocukları ziyaret etti - Son Dakika


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