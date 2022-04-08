Vali Atay, şehit ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 1996 yılında Hakkari'de şehit düşen Turan Kuru'nun ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Vali Cevdet Atay, 1996 yılında Hakkari de terör örgütü PKK ile girdiği çatışma sonrasında şehit düşen Turan Kuru'nun ailesini ziyaret etti. Beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte iftar sofrasına konuk olan Atay, daha sonra 15 Temmuz'da gazi olan Bülent Baki'nin ailesini ziyaret etti. - DÜZCE