Vali Aydoğdu, 105 Yaşındaki Havva Alpay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aydoğdu, 105 Yaşındaki Havva Alpay'ı Ziyaret Etti

Vali Aydoğdu, 105 Yaşındaki Havva Alpay\'ı Ziyaret Etti

Erzincan Valisi, 105 yaşındaki Havva Alpay'ı evinde ziyaret ederek hayır duası aldı.

24.12.2024 12:16
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 105 yaşında olan Havva Alpay'ı evinde ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, kendisini görmeyi çok isteyen 105 yaşındaki Havva Alpay'ın bu isteğini yerine getirmek ve hayır duasını almak için evinde ziyaret ederek bir süre kendisiyle ve Alpay ailesiyle hasbihalde bulundu.

23 yıldır büyük bir sevgi, saygı ve özveriyle kayınvalidesine bakan Nuriye Alpay'a ve tüm aile bireylerine teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Bizler, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı etmiş; büyüklerine, anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul etmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Genç nesillere örnek teşkil edecek bu güzel davranışınız için size canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun." dedi

Kendisini kırmayarak ziyaretine geldiği için Valiye teşekkür eden Havva Alpay, Vali Aydoğdu'ya dualar ederek çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, 105 Yaşındaki Havva Alpay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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