Vali Aydoğdu\'dan Erzincan\'da Spor Gelişimine Yönelik Değerlendirme Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında, "Değer Erzincan Spor Kulüpleri" kapsamında yürütülen faaliyetler ve gelinen son durumun ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Aşevi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları, il protokolü, Değer Erzincan Spor Kulüpleri başkanları ve antrenörler katıldı.

Erzincan'da sporun gelişimine yönelik atılan adımlar, gençlerin spora kazandırılması gibi konular ele alındı. Düzenlenen toplantıda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Herkesin hayatında güzel anlar vardır. Bizim çocuklara ve gençlere sahip çıkmamız gerekiyor. Geçen sosyal medyada bir yazı paylaştım. Gece Erzincan'ı gezerken pırıl pırıl fakat ikindiden sonra gezdikten sonra sanki şehrin üzeri izmaritle dolmuş. Eğitim önce aileden ve küçük yaşta başlar. Bu spor kulüplerinin hikayesi şöyle oldu. Belediye başkanımızdan rica ettik. Kullanmadığınız atıl binaları bize tahsis eder misiniz? Durumu anlattık bize başkanımızda kabul etti. Bizlerde bu yerleri aldık farklı kurumlara zimmet ettik. Herkes bu binaları tertipli düzenli bir salona dönüştürdü ve orada branşları belirledik. Bir anda 8 ay gibi kısa bir sürede başarılı sonuçlar verdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN