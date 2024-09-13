Vali Aydoğdu'dan Mevlid Kandili Mesajı - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'dan Mevlid Kandili Mesajı

Vali Aydoğdu\'dan Mevlid Kandili Mesajı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mevlid Kandili'nde birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

13.09.2024 21:43
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmesini diliyorum.

Kıymetli hemşehrilerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), insanlığın en yüce rehberi, en müşfik öğretmeni ve en güzel örneğidir. O, karanlıkları aydınlatan bir kandil; öfkenin yerini sabra, kinlerin yerini sevgiye bıraktığı bir barış elçisidir. Onun önderliğinde, zulmün gölgesinden adaletin nuruna yürüyen insanlık, kardeşliği adım adım inşa etti. Onun bir tebessümü, karanlık gecelere doğan bir ay gibi umut ışığı oldu. Sevgisi, kurak gönüllerde açan bir çiçek, sabrı ise dertlerin şifasıdır. Onun yolu, doğruyu arayan için bir rehber, bocalayan için bir sığınaktır.

Hz. Peygamberimizi sevmek ve O'nu örnek almak demek; O'nun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak ve davranışlarımızı örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir.

Peygamber Efendimizin ahlakını, sevgisini, sabrını ve adaletini rehber edinip barış ve adaletin yeryüzünde hakim olması için dua edelim. Yüreklerimizi Gazzeli kardeşlerimizin acısına, dünyadaki tüm mazlumların çığlığına açalım. İnanıyoruz ki dualarımız ve dayanışmamızla karanlıklar aydınlığa dönecektir. Bu kutsal gece vesilesiyle Rabbimizden; zulme uğrayan bütün mazlumlara, haksızlıkla karşı karşıya kalan tüm insanlara rahmet, sabır ve kurtuluş diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Erzincanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin bütün insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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