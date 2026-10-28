Vali Aydoğdu: "En büyük ümidimiz gençlerimiz"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletin ortak iradesi, bağımsızlığın teminatı ve milli egemenliğin temel değeri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlayan Vali Aydoğdu, Türk milletinin yıllarca süren savaşların ve yoklukların ardından bağımsızlığına sahip çıkarak kendi geleceğini belirleme iradesini ortaya koyduğunu ifade etti. Aydoğdu, 29 Ekim 1923'ün bu iradenin Cumhuriyetle taçlandığı tarih olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin geçmişten devralınan medeniyet birikimini geleceğe taşıma azminin de ifadesi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, Türkiye'nin eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, sanayiden savunmaya kadar birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmanın, üretmenin ve nitelikli nesiller yetiştirmenin önemine dikkati çeken Aydoğdu, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirecek en büyük umut olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın köklü tarihi, çalışkan insanları ve dayanışma kültürüyle ülkenin gelişimine katkı sunduğunu belirten Aydoğdu, her çocuğun iyi eğitim alması, gençlerin hayallerine ulaşması ve üreticilerin emeklerinin karşılığını bulması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Cumhuriyetin yaşatılmasının temel değerlerin korunması, birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve vatana karşı sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin ve kıymetli Erzincanlı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum."