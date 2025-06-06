Vali Hamza Aydoğdu, görevi başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu.
Erzincan'ın huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.
Uygulama noktasında polis ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla bir süre sohbet eden, emniyet kemeri, aşırı hız başta olmak üzere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların bayramını kutlayarak, çocuklara hediyeler ve bayram harçlığı verdi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Vali Aydoğdu, Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti - Son Dakika
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