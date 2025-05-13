Vali Aydoğdu Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle birlikte, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erzincan Kız Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan'da yapılan çalışmalar, özellikle de öğrencilere yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, hiçbir devlet kaynağı kullanılmadan tamamen hayırseverlerimizin katkılarıyla bin 800 öğrenciye burs verildiğini, şehir içi toplu taşımada üniversite öğrencilerine indirimli tarife uygulandığını, 12. sınıfta okuyan lise öğrencilerinin YKS ücretlerinin karşılandığını, servis ücretlerinin belirlenen seviyede tutulduğunu, yazarlarla söyleşi programları ve öğrencilere yönelik gezi programlarının düzenlendiğini belirtti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, "Sizler yarınlarımızsınız. Ülkemizin geleceği, umudusunuz. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte siz gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimizin huzurlu ve güzel bir yaşam sürmesi, öğrencilerimizin en güzel şekilde eğitimlerini tamamlamaları için çaba harcıyoruz. Sizlerle aynı hizada olmaya gayret gösteriyoruz. Güzellikleri, iyilikleri hep birlikte çoğaltıp şehrimizi, Can Erzincan'ımızı birlikte daha da güzelleştirelim" dedi.

Daha sonra öğrencilerin talep ve sorunlarını dinleyen Vali Aydoğdu, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine gerekli talimatları verdi. - ERZİNCAN