Vali Aydoğdu, Şehit Annesini Ziyaret Etti

08.03.2026 18:23
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annesi Salehe Meriç'i evinde ziyaret etti. Şehit annesi ve ailesiyle sohbet eden Vali Aydoğdu, Ramazan ayını tebrik ederek tüm şehit annelerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ziyarette, Vali Aydoğdu'ya çeşitli kurum müdürleri eşlik etti.

Vali Aydoğdu, Şehit Jandarma Astsubay Tamer Meriç'in annesi Salehe Meriç'i evinde ziyaret etti.

Şehit annesi ve aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, Ramazan ayını tebrik ederek Salehe Meriç'in ve tüm şehit annelerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Aydoğdu, "Vatanımız, bayrağımız, milletimiz ve mukaddesatımız için canlarını feda eden kahramanlarımız ve onların emanetleri bizim başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl de Vali Hamza Aydoğdu'ya eşlik ettiler. - ERZİNCAN

