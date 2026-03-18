Vali Aydoğdu, Zimem Defteri ile Borçları Kapattı
18.03.2026 00:24
Erzincan'da Vali Aydoğdu, Ramazan dolayısıyla bakkallarda zimem defteri borçlarını ödedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki kurum temsilcileriyle birlikte kent merkezindeki bakkalları ziyaret ederek, "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde bakkalları gezen Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, veresiye defterlerinde yer alan borçları ödeyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletti.

Vali Aydoğdu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirtti.

"Bizim medeniyetimiz, zarafet ve incelik üzerine kurulu bir dayanışma medeniyetidir." ifadelerini kullanan Aydoğdu, zimem defteri geleneğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Ziyaretlerde, borçların kimlere ait olduğu belirtilmeden defterlerin kapatıldığı, böylece hem ihtiyaç sahiplerine destek sağlandığı hem de toplumsal dayanışmanın güçlendirildiği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

