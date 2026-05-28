Vali Aygöl\'den Öğrencilere Bayram Kahvaltısı

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sınavlarından dolayı memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemeyen yaklaşık 50 üniversiteli öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Aygöl çifti, daha sonra öğrencilerle yaptıkları kahvaltının ardından bayramlaştı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde olduklarını belirten Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Yanımızda çok sevdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunlar çalışkan öğrencilerimiz. Sınavlarından dolayı memlekete gidemeyen öğrencilerimiz. 1 Haziran'dan itibaren sınavları başlıyor. Biz de kurbanlarımızı kestik, kurbanlarımızı kestikten sonra paylaşımları kimle yapalım diye düşündük, aklımıza evlatlarımız geldi. Çok güzel bir kahvaltı programı oldu. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Bütün öğrencilerimizi de şimdiden başarılar diliyorum. Eşimle birlikte onlarla çok güzel vakit geçirdik" dedi.

Programın ardından konuşma yapan öğrencilerden Sadettin Gündüz, "Ailemizin yanında olamadığımız bayram gününde açıkçası bu şekilde Munzur'un doğasında kahvaltı yapmak çok güzel oldu. Etkinliğin içerisinde sağ olsun herkes bizlere çok nazik davrandı. Yurt ortamından koptuğumuz doğayla birlikte olduğumuz her şey bizim için çok önemli. Bir öğrenci için çok önemlidir. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bayramın ikinci gününü kendilerine ayırdıkları için Vali Şefik Aygöl ve yurt müdürlerine teşekkürlerini ileten Narin Aydın, "Ailemizden uzak bir bayram geçiriyoruz. Valimize düzenlediği program için teşekkür ediyoruz" cümlelerini kullandı.

Ailelerinin yanlarında olamadıklarını aktaran bir diğer öğrenci Ayşegül Şakiroğlu, "Bize burada bir aile sıcaklığını yaşattılar. Böyle bir program düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Valimiz bizim için çok emek harcıyor" sözlerini kullandı. - TUNCELİ